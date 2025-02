Lanazione.it - Castelnuovo si accende. Feste in maschera animazione per ragazzi e musica al Grind House

Tutto è pronto per lo svolgimento de "in" che si terrà sabato, evento nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Consulta dei Giovani. La giornata partirà alle ore 14,30 dalla Piazzetta del Duomo, luogo dove i bambini troveranno, laboratori creativi e attività di gruppo a cura dell’Oratorio parrocchiale fino alle 16,30. La piazzetta del Duomo ospiterà anche le scuole di danza, “Armonia del Movimento“, “Centro Studio Danza & Artist’ di Ilaria Pilo“ e “Dance Academy“ di Silvia che si esibiranno davanti agli spettatori che si prevedono numerosi, sia disia giunti da fuori per l’occasione. Piazza delle Erbe, luogo della gara delle maschere e del dj-set a cura di Scaltromix e Nameless, sarà animata da un mattatore d’eccezione, Sandro Lana.