Cassazione Pietro Gaeta verso la nomina a nuovo procuratore generale | la Commissione del Csm lo propone con cinque voti su sei

il nome in pole position per la carica didella Corte di, il posto di vertice della magistratura requirente italiana, che sarà vacante a breve a causa del pensionamento di Luigi Salvato. Classe 1958, originario di Reggio Calabria e vicino al gruppo progressista di Magistratura democratica,è attualmente uno dei sei avvocati generali della Suprema Corte, i “vice” del pg: ha ottenutosui sei componenti della Quintadel Consiglio superiore della magistratura, competente sugli incarichi direttivi. Per lui si sono espressi i togati di tutte le correnti più Ernesto Carbone, laico eletto in quota Italia viva.Il voto della consigliera laica Claudia Eccher, in quota Lega, è invece andato a Pasquale Fimiani, un altro degli avvocati generali.