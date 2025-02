Quotidiano.net - Cassazione annulla ergastolo per Letizia Spatola: rinvio a Catania per omicidio del figlio Evan

Lahato conla sentenza di condanna all'emessa dalla Corte d'appello dinei confronti di, 26 anni, madre di, il bimbo di un anno e mezzo, morto il 17 agosto 2020 nell'ospedale di Modica. Sono trascorsi oltre quattro anni da quella morte per "grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione", riconducibile secondi i periti alle lesioni subite dal piccolo per i maltrattamenti inflitti dal patrigno e dalla madre nella loro abitazione a Rosolini, nel Siracusano. La donna ed il compagno Salvatore Blanco, 34 anni, anche lui condannato all', sono accusati di maltrattamenti edin concorso. Anche per Blanco, assistito dall'avvocato Salvatore Irullo, laha deciso ilalla Corte d'Appello diper decidere se sussiste la circostanza aggravante del rapporto di discendenza.