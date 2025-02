Tpi.it - Cassa Depositi e Prestiti e l’Islamic Development Bank Group firmano il primo accordo per promuovere la crescita sostenibile e la cooperazione economica

(CDP) e il Gruppo Banca Islamica di Sviluppo (Islamic– IsDB) hanno siglato un Memorandum d’Intesa (MoU), prima iniziativa di collaborazione tra le due istituzioni finanziarie.L’, firmato presso la sede di CDP a Roma da Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, e dal Dr. Muhammad Al Jasser, Presidente del Gruppo Banca Islamica di Sviluppo, stabilisce un quadro strategico dinella finanza per lo sviluppo internazionale. L’obiettivo è sostenere progetti con un elevato impatto economico, sociale e ambientale nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, in linea anche con il Piano Mattei del Governo italiano.La partnership tra CDP e IsDB, istituzione multilaterale di sviluppo con sede a Gedda in Arabia Saudita, si concentrerà su aree strategiche per la, tra cui la condivisione di conoscenze e opportunità di co-finanziamento e co-investimento nei settori della sostenibilità climatica e ambientale, dell’accesso all’energia, della sicurezza alimentare, dell’agricoltura, delle infrastrutture sostenibili e dello sviluppo del settore privato, con particolare attenzione al supporto delle PMI e alla creazione di occupazione locale.