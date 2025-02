Ilrestodelcarlino.it - Cassa, chiuso il bilancio 2024. Utile netto a 37 milioni, +15.45%

e dividendo record sia per Ladi Ravenna (che archivia il suo migliordalla fondazione che risale al 1840) sia per il Gruppo bancario che comprende anche la Banca di Imola, il Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi. Con una lettera agli azionisti, il presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Cda delladi Ravenna Spa, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha approvato i risultati dellae consolidati del proprio Gruppo bancario relativi al. Unpositivo con cospicui utili per lae per il suo Gruppo grazie anche ai grandi sforzi di efficientamento, innanzitutto tecnologico, resi possibili dal CSE. I dati relativi alladi Ravenna dicono che l’lordo è cresciuto a 52,5(+25,04%) e quelloè aumentato a 37(+15,45%).