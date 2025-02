Caso Sinner portavoce Wada | Chiediamo uno o due anni di sospensione Regole devono essere robuste

Leggi su Sportface.it

Ildella, l’Agenzia Mondiale Antidoping, è tornato a parlare dellegato a Je la sua positività al Clostebol. Lo scorso 26 settembre lasi è appellata al verdetto del tribunale nominato dall’Agenzia Internazionale per l’integrità del tennis (ITIA), secondo cui l’azzurro numero uno del mondo non sarebbe perseguibile “nè per colpa nè per negligenza”. James Fitzgerald però torna alla carica: “La conclusione che porta a nessuna colpa o negligenza non è corretta secondo la– spiega – Come abbiamo dichiarato a settembre, secondo noi serve un periodo diche vada da uno a duesenza chiedere la cancellazione di alcun risultato se non quelli imposti già in primo grado. La questione adesso si trova davanti al TAS di Losanna, pertanto non commenteremo ulteriormente.