Caso Riace l’europarlamentare Avs Lucano condannato anche in Cassazione

La Corte diha confermato la condanna a un anno e mezzo di reclusione, con pena sospesa, per Mimmo, sindaco died europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), per un singolo episodio di falso. Tuttavia, la sentenza della Suprema Corte ha sancito in via definitiva l’assoluzione dida tutte le altre accuse, tra cui quelle di truffa ai danni dello Stato, che avevano caratterizzato il processo “Xenia”. La decisione dellachiude un lungo iter giudiziario che aveva vistoinizialmentea 13 anni e due mesi di carcere in primo grado, pena poi ridotta in appello a 18 mesi con l’assoluzione per quasi tutti i reati contestati.Il processo “Xenia” e le accuseIl processo “Xenia” era scaturito da un’indagine della Guardia di Finanza sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti a, un piccolo comune calabrese diventato simbolo di integrazione e solidarietà grazie alle politiche innovative di