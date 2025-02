Lapresse.it - Caso Pantani, a 21 anni dalla morte il pm di Trento acquisisce atti da altre procure

La procura diha acquisito i fascicoli relativi alladi Marcodalledi Rimini, Forlì, Roma e Napoli. In pratica tutti gli uffici giudiziari che nel tempo hanno indagato sugli ultimi istanti di vita del Pirata. Lo apprende LaPresse alla vigilia del 14 febbraio di 21fa quando il corpo del campione fu trovato nella stanza D5 del residence ‘Le Rose’ di Rimini, oggi demolito. Macerie, anche investigative, su cui la magistratura trentina sta ancora scavando per “associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine e collegata al decesso del ciclista”. Ipotesi di reato per ora senza indagati che dal punto di vista temporale iniziano proprio in Trentino, per le presunte alterazioni dei campioni ematici didurante i controlli anti doping la mna del 5 giugno di 26fa prima della frazione di Madonna di Campiglio che vedeva il campione romagnolo saldamente al comando della classifica del Giro d’Italia con 6 minuti di vantaggio, e finiscono la sera del 14 febbraio 2004 nel residence di Rimini.