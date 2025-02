Lettera43.it - Caso La Russa jr: «Pazzali venne contattato da Ignazio dopo il presunto stupro del figlio»

Nella seconda metà di maggio 2023,Laavrebbetelefonicamente Enrico, presidente di Equalize, in merito alle accuse dirivolte a suoLeonardo Apache La. La conversazione, riportata dal Fatto Quotidiano, è emersa dagli interrogatori agli atti dell’indagine condotta dal pubblico ministero Francesco De Tommasi. Quandoricevette la chiamata, si sarebbe trovato in una riunione con Carmine Gallo e Samuele Calamucci, entrambi coinvolti nell’inchiesta Equalize sui dossieraggi. Secondo l’indagato, la telefonata tra Laavrebbe avuto come tema principale il, nonostante all’epoca la notizia non fosse ancora pubblica. Il presidente del Senato ha smentito ogni coinvolgimento dichiarando al Fatto: «Certo che lo escludo, peraltro ho saputo dell’accusa solo quando ne hanno parlato i giornali».