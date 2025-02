Lettera43.it - Caso La Russa jr, i pm indagano sui presunti contatti tra il presidente del Senato e Pazzali

Leggi su Lettera43.it

La procura di Milano ha deciso di approfondire itra Ignazio Laed Enrico, titolare dell’agenzia investigativa Equalize, coinvolta nell’inchiesta su un sistema di cyber-spionaggio. Il tutto nasce, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, dalla testimonianza dell’hacker Nunzio Samuele Calamucci, che ha raccontato di una telefonata intercorsa tra i due subito dopo la presunta violenza sessuale del figlio deldel, Leonardo Apache La. Una circostanza che i tabulati telefonici analizzati dalla procura, non avrebbero tuttavia confermato.Le indagini sulle ricerche effettuate da Equalize il 19 maggio 2023La Procura di Milano, già a dicembre 2024, aveva avviato accertamenti su eventuali collegamenti tra le indagini, anche alla luce di ricerche effettuate dal gruppo di Equalize su Lae i suoi figli nel pomeriggio del 19 maggio 2023, data in cui la ragazza si sarebbe risvegliata in casa Lasenza memoria dell’accaduto e con il sospetto di aver subito abusi, per poi recarsi alla clinica Mangiagalli per accertamenti.