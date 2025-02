Lanazione.it - Caso Horo: ci fu un basista. Le indagini sul dipendente

di Gaia PapiAREZZOUn, una talpa. Secondo gli investigatori fu un, uno stretto collaboratore del titolare dell’Italianadi Badia Al Pino, ad aiutare un gruppo di malfattori a mettere a segno nella stessa azienda il colpo in un giorno di fine giugno. Un "salto di qualità", è quanto avrebbero chiesto all’uomo; l’unico straniero (si fa per dire: da trenta anni è in Italia), a comparire nella banda specializzata in assalti al mondo dell’oro. In realtà, anche secondo le, risulterebbe estraneo a quel sodalizio criminale. Un outsider presente solo in quel preciso colpo. A giocargli un brutto, bruttissimo, scherzo, sarebbe stata la sua ludopatia. Ne ha parlato ieri in carcere agli avvocati Tiberio ed Eugenio Baroni. Dalle slot machine ai giochi online, il ragazzo nel tempo avrebbe accumulato debiti su debiti, rimanendovi stritolato.