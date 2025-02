Ilgiorno.it - Caso Anaconda. Cinque educatrici vanno a processo

Rinviate a giudiziodel centro diurno. Il gup del tribunale di Varese, dopo l’udienza preliminare per presunti maltrattamenti sui minori disabili, ha accolto la richiesta del pm. Ilinizierà il 3 giugno. La vicenda risale al luglio 2021, quando 7 dipendenti (6e un amministrativo) furono indagati. Due patteggiarono. Le indagini condotte dai carabinieri di Azzate avevano preso il via dopo la denuncia dei familiari di un minore che frequentava il centro. Secondo gli inquirenti, che hanno usato per l’attività investigativa anche telecamere collocate nella struttura, le operatrici avrebbero maltrattato ripetutamente gli ospiti dai 6 ai 16 anni, sottoponendoli a continue vessazioni e violenze. I difensori dellehanno chiesto il loro proscioglimento, sostenendo la correttezza dei comportamenti nei confronti degli ospiti del centro diurno.