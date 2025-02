Bergamonews.it - CaseItaly Expo 2025, uno sguardo sul futuro dell’edilizia sostenibile

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Serramenti, tende tecniche, schermature solari, porte tecniche e portoni, maniglieria, lattoneria e tanto altro sono protagonisti nella Fiera di Bergamo con. Oltre 130 espositori, laboratori e più di 40 eventi formativi in programma, che coloreranno lo spazio espositivo per eccellenza della bergamasca, da mercoledì 12 a venerdì 14 febbraio.Un crocevia di idee, tendenze e tecnologie all’avanguardia, dove produttori, progettisti e operatori del settore si confronteranno sulle sfide e le opportunità di un mercato in costante evoluzione. Una versatilità senza pari, con soluzioni per ogni tipo di esigenza: materiali, strumenti e tecnologie per la costruzione e ristrutturazione residenziale, ma anche prodotti e servizi pensati per il settore commerciale e industriale.