Case popolari riqualificate | pronti 338 milioni di euro

Il tema della transizione ecologica è uno dei più importanti e ambiziosi per la Regione Lombardia, che punta alla realizzazione di un piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dellegestite da Aler. L’obiettivo è quello di ridurre di almeno un terzo le emissioni di CO2 degli immobili e ridurre la bolletta energetica per migliaia di famiglie che abitano queste strutture. La Regione amplia quindi il suo impegno “green” con il nuovo bando Seed Pa (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici), finanziato con 33,8diprovenienti dai fondi PR FESR 2021-2027. Il finanziamento, interamente a fondo perduto, copre fino al 100% dei costi ammissibili per interventi di riqualificazione energetica profonda. La percentuale scende al 40% nel caso di sola installazione di impianti rinnovabili.