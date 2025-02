Internews24.com - Casadei Torino, Vanoli si gode l’ex Inter: le bellissime parole, retroscena sul rientro in Italia…

di Redazionesi, ledel tecnico granata e spunta unsulin Italia dal Chelsea.Paoloha presentato il prossimo match Bologna. Proprio in previsione della gara che si disputerà tra le mura dello Stadio D’Allara contro la compagine allenata da Vincenzo Italiano, il tecnico granata ha parlato delCesarearrivato dal Chelsea a gennaio:SU– «Tutti quelli arrivati hanno portato entusiasmo, professionalità e voglia di dare un contributo. E’ un aspetto bello, li vedo tutti i giorni che spingono per conquistarsi un posto.è un giocatore di prospettiva, può giocare a due e può fare anche la mezzala. Deve completarsi, è giovane e sa che gli manca un po’ il ritmo gara: la serie A è nuova per lui, ma sono convinto che abbia portato entusiasmo.