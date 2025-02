Ilrestodelcarlino.it - Casa Stacchiotti chiude dopo mezzo secolo

Recanati (Macerata), 13 febbraio 2025 –quasi cinquant’anni di impegno, passione e dedizione, il negozio storico “” di Recanati, gestito con amore da Attilio e Fabiola, sta per concludere il suo straordinario ciclo. La notizia del pensionamento di Attilio e Fabiola segna un momento significativo per la città e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di fare visita al negozio che, per decenni, è stato sinonimo di qualità e affidabilità. Per fortuna non è un addio definitivo: infatti, sebbene i negozi di Recanati e Porto Recanatiranno, la tradizione di “” non si ferma. La nuova generazione, rappresentata dai figli Loris e Federica, è pronta a prendere in mano le redini dell’attività. Da sempre “” è stato un punto di riferimento per tutti coloro che cercavano articoli per lae di arredo,linghi pregiate porcellane e cristallerie, con un’attenzione particolare alla bellezza e alla funzionalità.