Ilgiorno.it - Casa Azzimonti, nuova vita. Alloggi sociali, negozi e parco

Procedono i lavori di recupero dell’ex oratorio di Sacconago, l’edificio storico nel cuore del quartiere che da tempo era in stato di degrado. Un intervento atteso per, che conserva alcune parti risalenti al 1600. L’altro giorno è stato effettuato un sopralluogo nel cantiere dal sindaco Emanuele Antonelli, dall’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni e dal consigliere comunale Orazio Tallarida. Il progetto prevede la realizzazione di 9 appartamenti da destinare a donne in situazioni di fragilità o padri separati, spazi per le associazioni, una biblioteca/sala studio in cui mettere a disposizione dei giovani tecnici strumenti e programmi informatici di particolare rilevanza. "Oltre all’aspetto sociale, pensiamo a una destinazione che possa offrire non solo nuovi servizi ai cittadini, ma anchelinfa a un quartiere che ha bisogno di vivere", ha detto l’assessore Reguzzoni.