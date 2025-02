Carriere | Claudio Pagliara nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York

Leggi su Ildenaro.it

, attuale capo dell’ufficio di corrispondenza della Rai a New, è stato nominato ildidi Park Avenue, succedendo al professore Fabio Finotti, che ha concluso il suo mandato lo scorso 19 gennaio. La nomina, che arriva a seguito di un lungo processo di selezione, è stata decisa dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ed è stata preceduta da una terna, giornalista e scrittore di grande esperienza, ha accumulato una carriera straordinaria, caratterizzata da numerosi reportage televisivi e interviste con capi di Stato in tutto il mondo. Tra le sue pubblicazioni più recenti, troviamo il libro La Tempesta perfetta. Cina e Stati Uniti sull’orlo della terza guerra mondiale , pLa carriera giornalistica diinizia negli anni ’80, quando si fa notare per i suoi primi lavori alla Gazzetta del Popoloe *StaStampa Sera .