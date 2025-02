Ilrestodelcarlino.it - Carrello, sosta, trasporti: "Vivere sotto le Due Torri è sempre più difficile"

Far quadrare i conti è ormai diventata una lotta quotidiana per gran parte delle famiglie che vivono nei capoluoghi italiani. Tra queste, travolte dallo tzunami dell’inflazione ci sono anche e soprattutto le cittadine e i cittadini bolognesi. Se già lo scorso aprile, per 8 italiani su 10 non era un buon momento di fare acquisti, come rilevato dall’Osservatorio Mensile Findomestic, il 2025 non lascia presagi positivi. E sul banco degli imputati finiscono soprattutto i rincari annunciati da Palazzo d’Accursio, infatti, che finiscono per aggiungersi alle spese obbligatorie – come gli alimenti e gli alloggi – che già nei mesi scorsi erano cresciute particolarmente, con l’inflazione che sfiorava, in alcuni casi il 10%. La dinamica inflattiva si è un po’ bloccata oggi, secondo i dati del Comune, l’inflazione locale nel mese di dicembre 2024 è del 1,5 per cento, mentre l’inflazione della media nazionale mensile è più 1,3 per cento.