Caro bollette la Commissione Ue stronca le speranze anche dell’Italia | Stop al price cap sul gas Giorgetti annuncia un decreto sui prezzi

Un’estensione del tetto al prezzo del gas «non è attualmente in discussione». È Anna-Kaisa Itkonen, portavoce dellaeuropea, a chiudere la porta in faccia a quei Paesi – Italia compresa – che da settimane chiedevano una proroga del tanto discussocap sul gas. La misura di emergenza, varata nel 2022 in piena crisi energetica, è scaduta alla fine di gennaio, proprio mentre idel metano sul mercato di Amsterdam sono tornati a crescere ai massimi degli ultimi anni, creando non poca preoccupazione tra cittadini e imprese.Bruxelles esclude una proroga delcapIl-energia è senz’altro uno dei dossier più urgenti sul tavolo dell’esecutivo di Ursula von der Leyen, che il 26 febbraio alzerà il sipario sul tanto atteso Clean Industrial Deal, il piano per il rilancio dell’agenda verde europea e l’energia a costi accessibili.