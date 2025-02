Anteprima24.it - Carnevale da Oscar in Campania: dal 2 all’8 marzo in scena lo storico carnevale di Palomonte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Sotto i riflettori per unda”. È questo il tema, con la regia dell’attore cinematografico originario di Palomonte, Simone Gentile, che accompagnerà l’edizione delloe coloratissimoPalomontese 2025 che quest’anno celebrerà il cinema e la tv e che si svolgerà nei giorni 2, 4 e 82025, lungo le strade e nelle piazze del piccolo e affascinante borgo del comune di Palomonte, nel salernitano. L’evento, coordinato dalla Pro Loco di Palomonte, con la collaborazione e il patrocinio morale del Comune di Palomonte, è organizzato da tutte le famiglie del paese che vedono bambini, ragazzi, adulti e anziani, che a proprie spese e con la loro professionalità, studenti, artigiani, operai, contadini, sarte, artisti e professionisti vari, realizzano coloratissimi carri allegorici e abiti di alta sartoria per centinaia di figuranti che sfileranno in maschera e che si esibiranno in flash mob artistici.