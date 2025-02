Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz ossessionato da Jannik Sinner, soffiata di "Marca": come ha deciso di copiarlo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Copiarein tutto e per tutto, per non lasciarlo scappar via ancora di più alla testa del ranking.vuole fare così e, fresco del trionfo nell'Atp 500 di Rotterdam, vuole migliorare per competere contro l'altoatesino anche sul cemento, dove proprio l'azzurro è fortissimo. Il primo trionfo nei Paesi Bassi, sul cemento indoor, è intanto arrivato per lo spagnolo, che spera di vincerne altri. Il prossimo appuntamento è a Doha, in Qatar, nel torneo Atp 500 in programma dal 17 al 22 febbraio. Secondohadi non toccare più la racchetta fino a quell'appuntamento con l'obiettivo di recuperare le energie. Cosìha fatto, che dopo Melbourne hadi rilassarsi rifiutando l'invito di Sergio Mattarella al Quirinale e godendosi un po' di sci.