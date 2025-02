Donnapop.it - Carlo Conti ha sbagliato tutto con Bianca Balti, ma avete sentito cosa ha detto? Lei non è rimasta a guardare!

Durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo,ha commesso un errore che non è passato inosservato, e stavolta a pagare le conseguenze non è stato solo il conduttore, ma anche l’immagine che cercava di costruire attorno alla presenza di.La supermodella, infatti, ha fatto sentire la sua voce e ha messo un freno a chi provava a ridurre la sua figura a quella di una “guerriera” che lotta contro il cancro. L’intervento diha sollevato una discussione accesa, mentre il web si scagliava contro il conduttore. Andiamo a vedereè successo nei dettagli.non voleva parlare della malattia, ma.Quandoha fatto il suo ingresso sul palco di Sanremo,ha voluto subito metterne in evidenza la forza e la determinazione, definendola una «guerriera» e un «grande esempio per le donne».