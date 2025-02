Fanpage.it - Carlo Conti: “Fiorello mi ha inviato un messaggio nella notte”. La risposta sul record di ascolti di Sanremo

Leggi su Fanpage.it

in conferenza stampa a poche ore dalla terza serata del Festival ha risposto alla domanda di una giornalista sui contatti con Amadeus. "Non l'ho sentito, ma Fiorello mi haunnotte", le parole del conduttore e direttore artistico che ha poi commentato ildiper: "Il punto non è "batte Amadeus".