Donnapop.it - Carlo Conti e la sua tv arrogante, maschiocentrica e prevaricante: il caso di Bianca Balti

Leggi su Donnapop.it

Ieri, durante la conferenza stampa di Sanremo, aè stata rivolta una domanda legata alla sua malattia. Lei, in tutta risposta, ha detto «Non sono venuta qui a fare la malata di cancro». Successivamente, ha spiegato che avrebbe partecipato al Festival in qualità di top model e che avrebbe fatto il suo mestiere, oltre a quello – ovviamente – di co-conduttrice: sfilare con dei capi d’alta moda., in quel preciso istante, dev’essersi distratto, perché durante la diretta del Festival ha fatto tutto quello cheaveva espressamente chiesto non venisse fatto: trattarla come una malata di cancro.ha iniziato sin dalla presentazione: ha invitatosul palco definendola “guerriera”, cavalcando subito la solita, vecchia, stantia retorica della malattia come una guerra e del malato come un guerriero valoroso che combatte.