Padovaoggi.it - Carenza di lavoratori nella ristorazione, Appe propone in Regione il talent day

Leggi su Padovaoggi.it

Si terrà il prossimo 24 marzo la seconda edizione del “Day”, un’iniziativa ideata da FIPE e svoltasi a Padova per la prima volta ad aprile 2024, che ha lo scopo di far incontrare pubblici esercizi e candidati in cerca di lavoro. «L’anno scorso – sottolinea Federica Luni, Presidente.