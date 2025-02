Formiche.net - Carceri al collasso, così i boss aggirano il 41 bis. L’analisi di D’Anna

L’immanente Dna di cosa nostra innestato nell’inedito sprint della mutazione digitale. Dopo 33 anni di continui tentativi, palesi e occulti, vedi il caso Cospito, di anestetizzare e soprattutto abolire il 41-bis, le cosche mafiose virano sulla digitalizzazione e sfruttano la tecnologia più sofisticata per bypassare controlli e restrizioni deidetenuti. Tecnologia avanzata, in aggiunta a corruzioni, intimidazioni e talpe, come ha evidenziato il quadro del maxi blitz che ha determinato l’arresto di 181 esponenti dell’apparentemente nuova, ma fondamentalmente sempre uguale a sé stessa mafia palermitana.Una new generation di cosa nostra, col culto atavico dei padrini ma in modalità droga, estorsioni, gioco d’azzardo, appalti. Il tutto in un contesto web che le strutture carcerarie non sono preparate a fronteggiare, evidenziano il procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia e la procuratrice aggiunta Marzia Sabella, che hanno coordinato l’inchiesta giudiziaria culminata col blitz compiuto dai Carabinieri.