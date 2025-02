Lanazione.it - "Carcere, via i vertici di Capanne" . Appello al ministero della giustizia

Dopo il sopralluogo aldi, la richiesta che ildi grazie ee il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria valutino la possibilità di cambiare icasa circondariale di Perugia "in quanto solo attraverso una gestione più attenta e responsabile si potranno garantire condizioni di lavoro dignitose al personale e un’effettiva sicurezza all’internostruttura". A renderlo noto è il segretario generale del Sappe, Donato Capece, che martedì è stato nella struttura perugina. Esprime "delusione per le condizioni in cui sono costretti a operare" gli agenti. Ed accusa: "In diversi settori dell’istituto, e in particolare nella terza sezione, abbiamo riscontrato importanti infiltrazioni di acqua piovana dai soffitti. Le mura di molte sezioni risultano sporche e in alcune zone sono ancora presenti residui di escrementi umani, lanciati dai detenuti nel tentativo di colpire il personale.