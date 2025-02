Messinatoday.it - Carcasse d'auto, rifiuti speciali ed elettrodomestici in un terreno: nei guai due imprenditori

Una vera e propria discarica nascosta tra la vegetazione di Francavilla di Sicilia. Questa la scoperta dei carabinieri di Taormina che hanno effettuato un blitz in un'area rurale non lontana dal centro abitato. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro di un'area di 9mila.