Lanazione.it - Carabinieri di Monte San Savino, per la prima volta in nove

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 febbraio 2025 – La stazione dell’Arma deidiSanaumenta il proprio organico e la propria presenza sul territorio. La Stazione deidiSanraggiunge per lala dotazione di 9 unità. Un segnale concreto di responsabilità e di attenzione verso le esigenze del territorio, reso possibile grazie all’impegno dell’Arma e delle istituzioni competenti. Nel corso del tempo, episodi di furti ed effrazioni nelle abitazioni e nelle aziende, così come situazioni di disagio e allarme sociale, sono diventati sempre più frequenti in tutto il territorio. L’incremento del personale rappresenta dunque una risposta efficace e mirata per rafforzare il presidio della zona e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Con grande piacere diamo il benvenuto alle due nuove Sottoufficiali deiche entrano a far parte della Stazione diSan: la loro presenza contribuirà ulteriormente a rendere più efficace l’azione di controllo e prevenzione sul territorio.