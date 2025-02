Lanazione.it - Carabinieri, Davide Tenti comanda la stazione

Leggi su Lanazione.it

GUALDO TADINO – Il marescialloè il nuovonte delladeidi Gualdo Tadino. Per lui si tratta di un ritorno, perché aveva già operato nella caserma gualdese, con apprezzamento unanime. Dopo aver guidato con successo l’analoga struttura per la sicurezza nella vicina Nocera Umbra, ora torna nel gualdese. Prende il testimone dal maresciallo Lorenzo Giustozzi, già successore del maresciallo Simone Mattei. Il passaggio delle consegne ha avuto un suo momento di ufficializzazione nella sala consiliare del municipio, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, di tutti i componenti della Giunta, del segretario comunale e delnte della Compagnia deidi Gubbio, il capitano Pasquale Moriglia. L’amministrazione comunale ha espresso piena gratitudine per il costante impegno degli uomini dell’Arma e per la vicinanza dimostrata in tantissime occasioni alla comunità locale.