‘Car and Friends’ arriva un sito dedicato ad appassionati di cinema e auto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il mercatomobilistico e quellotografico vivono un momento di transizione, carico di incertezze – di segno diverso ma egualmente minacciose – ma per chi ha nel sangue l'amore per le quattro ruote e per il grande schemo la passione non si spegne mai. Ed è a questi 'irriducibili' che si rivolge il .