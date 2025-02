Nerdpool.it - Captain America: Brave New World si colloca ai primi posti nel MCU

Newnon raggiunge grosse vette per il Marvel Cinematic Universe, secondo le prime recensionine apparse online mercoledì. Mentre le prime reazioni sui social media dopo l’anteprima hollywoodiana di martedì sul tappeto rosso sono state da contrastanti a positive, le prime recensioni della critica professionale hanno fatto sì che4 abbia ottenuto uno dei punteggi più bassi su Rotten Tomatoes nell’MCU:Newha attualmente un punteggio di “marcio” del 47% sull’aggregatore di recensioni.Il punteggio fluttuerà man mano che le recensioni continueranno ad arrivare, ma le prime recensioni indicano una tendenza che nemmeno Capitanpotrebbe essere in grado di superare (i punteggi inferiori al 60% sono considerati marci). Questo poneNewalla pari con Eternals del 2021, che è stato il film del MCU con la valutazione più bassa (47%) fino a quando non è stato superato da Ant-Man and the Wasp del 2023: Il 46% di Quantumania.