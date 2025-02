Nerdpool.it - Captain America: Brave New World, quali personaggi dei film precedenti ci sono?

Il nuovodedicato al Sam Wilson,New, è ora in sala ed in molto e con ogni probabilità vi state chiedendo chi apparirà neldelle pellicoletargate Marvel Studios. Dai diversi trailer già sappiamo che ci saranno sicuramente il nuovo Hulk Rosso, ovvero il Presidente Thaddeus Ross, ora presidente degli Stati Uniti e Samuel Sterns, intepretato da Tim Blake Nelson che ritorna dopo l’apparizione in L’Incredibile Hulk con Edward Norton. Ovviamente oltre al Sam Wilson di Anthony Mackie che indossa i panni di, ed a Joaquin Ramirez che vestirà i panni del nuovo Falcon civecchie conoscenze del Marvel Cinematic Universe. Questo, infatti, a differenze delle pellicolededicate alla creazione di Kevin Faige, fa sentire moltissimo il ritorno dei un universo condiviso con riferimenti ad Eternals, L’Incredibile Hulk e molte altre.