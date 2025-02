Captain America | Brave New World la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

New, ladelATTENZIONE SPOILER DANewNew– Cortesia DisneyNewè al cinema e, nell’attodel film, Red Hulk viene scatenato! Sam Wilson vola immediatamente in azione, ritrovandosi rapidamente sopraffatto dal Presidente degli Stati Uniti fuori controllo.Thaddeus “Thunderbolt” Ross non è un Hulk intelligente; è un mostro furioso e solo la tuta e le ali di Vibranio di Cap gli danno una mano a sopravvivere. Dopo che una notevole quantità di danni è stata inflitta alla Casa Bianca, Sam conduce Red Hulk in una strada deserta fiancheggiata da fiori di ciliegio.La lotta continua e Red Hulk sta per schiacciare la testa dell’eroe dopo avergli strappato un’ala.