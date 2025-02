Nerdpool.it - Captain America: Brave New World, che impatto avrà la scena post-credit nell’MCU?

Leggi su Nerdpool.it

Newè ora al cinema. Questa sarà la prima pellicola del 2025 dei Marvel Studios con Thunderlbolts* in uscita il 30 aprile e con The Fantasti Four: First Steps in uscita a luglio. Con molta probabilità la nuova pellicola dedicata alla prima famiglia di supereroi getterà le basi per i prossimi Avengers: Doomsday ed Avengers: Secret Wars. Nonostante i problemi di produzione diNew, il film è ben riuscito, analizzando ancora di più quello che è il rapporto di Sam Wilson con i panni che furono di Steve Rogers. Il suoè differente, soprattutto per quanto riguardo le scene d’azione e di combattimento, ma la differenza con il primo Super-Soldato è sicuramente l’assenza del siero e dei super-poteri. Un Cap più umano e meno “superuomo” che vede evidenziato proprio il lato umano dell’eroe.