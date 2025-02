Captain America | Brave New World 10 cose da sapere prima di vedere il film

Leggi su Cinefilos.it

New, 10dadiilNewsarà un importante punto di svolta nel Marvel Cinematic Universe, portando in primo piano il viaggio di Sam Wilson comee affrontando contemporaneamente nuove e vecchie narrazioni della cronologia MCU. Con il ritorno di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, ora interpretato da Harrison Ford, e la ricomparsa del Dr. Samuel Sterns, è emozionantecome gli eventi passati dell’MCU si collegheranno al prossimo capitolo.Newè il quarto capitolo della serie cinematografica di, ma il primo senza Steve Rogers. Ilesplora le tensioni politiche all’interno del governo degli Stati Uniti, con Ross ora presidente e coinvolto in controverse iniziative militari.