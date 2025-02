Cityrumors.it - Caos in aereo, passeggero tira i capelli violentemente alla donna seduta davanti – VIDEO

Leggi su Cityrumors.it

in volo,impazzisce e aggredisce una: lo steward costretto a intervenire con la forzaSono stati attimi di puro terrore e smarrimento, senza rendersi conto di cosa stesse accadendo e, soprattutto, dell’origine di una situazione del genere. Un volo interno negli Stati Uniti, infatti, si è trasformato in un vero e proprio film dell’orrore.in(Screenshot X) – Cityrumors.itA bordo di undell’Alaska Airlines in partenza da Oakland con destinazione Portland, unha perso il controllo, scatenando il panico tra i viaggiatori. Tutto è iniziato durante la fase di rullaggio. Ilin questione, in preda a un evidente scompenso psicotico, ha iniziato a urlare in modo incoerente.