Ilgiorno.it - Cantieri alle torri Aler. Riprendono i lavori

La ripresa deiha visto, come primo passo, l’installazione dei ponteggi sulla Torre Nord-Est, al civico 43 di via Maffei. Una volta ultimato l’intervento sullo stabile, sarà la volta della Torre Sud-Est, al civico 53. Per quanto riguarda la Torre Nord-Ovest, al civico 80,invece proprio ieri ha incontrato la nuova impresa aggiudicataria per coordinarsi sull’avvio degli interventi. La promessa agli inquilini degli edifici della Piastra interessati, pronunciata in occasione della tappa di un mese fa del tour istituzionale "Missione Lombardia" voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco da parte dei vertici diBergamo, Lecco e Sondrio, è stata mantenuta. Dopo un periodo di empasse che aveva addirittura messo a rischio l’ingente investimento previsto – ben 8,8 milioni di euro derivanti dal fondo complementare al Pnrr - perdi riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico che riguarda 107 alloggi (72 nei civici 43-53 e 35 al civico 80), le criticità sono state risolte.