Ilgiorno.it - Candy, il sindacato chiede garanzie: “Ora investimenti e occupazione”

"La Regione Lombardia vigilerà, ma adesso servonosu". I sindacati sulla riconversione dellaa Brugherio dalla produzione di lavatrici ad hub della logistica non hanno dubbi: alle parole devono seguire i fatti. "Il Pirellone supporterà il progetto attraverso l’assessorato allo Sviluppo economico e quello delle Politiche attive del lavoro – spiega Pietro Occhiuto (nella foto in basso), segretario della Fiom-Cgil Brianza –. Passi importanti, ma non bastano: ci vogliono impegni concreti e risposte immediate". I metalmeccanici hanno detto con chiarezza in Commissione Attività produttive al Pirellone che non accetteranno soluzioni che "mettano a rischio i dipendenti". "Per questo – aggiunge il segretario della Fiom-Cgil Brianza – abbiamo chiestosu due aspetti fondamentali: risorse certe per gliche escludano che il cambiamento sia solo una riduzione mascherata delle attività e tutti gli ammortizzatori sociali disponibili per tutelare il lavoro e il reddito di chi è coinvolto.