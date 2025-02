Anteprima24.it - Cancellata la rassegna ‘Sannio Music Fest 2025’: “Totale disprezzo sia per gli artisti che per gli addetti ai lavori”

Tempo di lettura: < 1 minuto“A causa una repentina, inaspettata, unilaterale e tardiva decisione da parte del Comune di Benevento che per bocca dell’Assessorato alla Cultura e della Consigliera delegata alla Cultura Dott.ssa Franzese ha deciso di stracciare e di non dare più seguito agli accordi precedenti che prevedevano una serie di impegni, per la coorganizzazione dellaSANNIO2025.A seguito di questa decisione l’Ass. Cult. New Around Midnight si vede costretta sia, a prendere atto di tale decisione sia a cancellare l’intero cartellone dellache prevedeva 4 concerti , da tenersi presso i teatri comunali Vittorio Emmanuele e La Salle, nel periodo FebbraioMaggio 2025, in quanto sono venute meno alcune sinergie che permettevano la realizzazione dell’evento.