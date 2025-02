Ilrestodelcarlino.it - Campigna, iscrizioni aperte per il Raduno sci alpinistico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sonolealla 31ª edizione delscidellaaperto a tutte le specialità sulla neve (sci alpinismo, sci escursionismo, ciaspole), Memorial Paolo Brilli, Raffaele Laghi e Piero della Bordella in programma domenica 23 febbraio. La manifestazione, nata sulla spinta di un gruppo di appassionati del Gruppo escursionistico La Lama, è cresciuta di anno in anno e da sempre punta a valorizzare l’Appennino, assieme al Parco nazionale e al Comune di Santa Sofia. Il gruppo, nato nel 1980 a cavallo della Romagna Toscana, ha sempre puntato "a mantenere vive le tradizioni dello sci e dell’escursionismo nei nostri monti – dicono gli organizzatori –. Oggi continuiamo a proporre attività ed escursioni con l’unico intento di far conoscere le nostre foreste nel’initmo dei luoghi e dei loro abitantiche hanno preservato una ricchezza naturale unica nel suo genere".