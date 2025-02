Lanazione.it - Campagna elettorale elezioni regionali 2025, l’incontro con Simona Bonafè

Arezzo, 13 febraio– Si avvicina la prossima tornata, lenella nostra Toscana e gli schieramenti, dall’una e dall’altra parte, si delineano in maniera sempre più chiara. Per il campo largo del centrosinistra condotto dal Partito Democratico insieme alle altre forze - Avs, M5s, Italia Viva, Azione, Più Europa, lista civica personale - il candidato è l’uscente governatore Eugenio Giani. A sostegno di questa candidatura e di quelle dei candidati consiglieri si stanno organizzando in tutto il territorio regionale incontri ed eventi, come quello che si svolgerà proprio a Bibbiena giovedì 27 febbraio alle ore 18 presso la Bocciofila bibbienese con l’onorevole del Partito Democratico, a cui seguirà una cena, momento di incontro e di condivisione.