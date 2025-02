Lanazione.it - Cammina nudo sotto la pioggia, scatta il decreto di espulsione

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 13 febbraio 2025 – Un episodio insolito a Lucca, quando un individuo è stato fermato mentreva senza vestitilalungo la circonvallazione, nei pressi di Porta Elisa, poco dopo le 8 del mattino. In risposta a tale comportamento, è stato deciso di trasferire la persona coinvolta al Centro permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari, seguendo così le direttive deldidall'Italia. La notizia è condivisa via social dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, che ha ricevuto comunicazione di ciò dal questore della città. "Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine dal 2018 per vari episodi di disturbo della quiete pubblica – ha ricordato il sindaco – è stato protagonista negli ultimi anni di numerosi controlli, sanzioni e provvedimenti di Daspo urbano, anche ad opera della polizia municipale.