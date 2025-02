Laprimapagina.it - Camion si ribalta sulla SS3 Flaminia: intervento dei soccorsi a Nocera Umbra

Leggi su Laprimapagina.it

Unche trasportava un container si èto finendo fuori strada lungo la SS3, nei pressi dell’uscita di.All’arrivo dei Vigili del Fuoco di Gaifana, il conducente era già stato estratto dai sanitari del 118. L’uomo, cosciente, ha riportato solo alcune escoriazioni e un dolore alla spalla ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.Sul posto è intervenuta un’autogru da Perugia per il recupero del mezzo. Presenti anche i Carabinieri di Gualdo Tadino, l’Anas e l’Arpa, poiché si è verificato uno sversamento di gasolio.