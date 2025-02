Ilfattoquotidiano.it - Cambiamento climatico, il 95% degli Stati non ha presentato i nuovi piani di riduzione delle emissioni: l’Europa in ritardo e il caso Usa

Solo una quindicina dei 195 Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi hanno pubblicato i lorodientro la scadenza stabilita dall’Onu per il 10 febbraio 2025 e solo una decina di questi ha obiettivi chiari al 2035. Tra i Paesi del G7 solo Usa (di Biden) e Regno Unito. D’altro canto, i contributi determinati a livello nazionale (Ndc) vanno rinnovati o aggiornati ogni cinque anni, indicando anche i progressi fatti, ma gli orizzonti temporali a cui fanno riferimento variano, come da accordo, in base alle situazioni dei singoli Paesi. Il risultato è che quasi il 95% dei Paesi non hatarget da raggiungere nei prossimi dieci anni. Secondo un’analisi di Carbon Brief, questi Paesi rappresentano circa l’83%globali e quasi l’80% dell’economia mondiale.