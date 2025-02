Calvario infinito in Serie A | operazione e sei mesi di stop

Leggi su Sportface.it

Sono ormai passati 16dall’ultimo infortunio e il calciatore sta vivendo unche ancora non gli ha permesso di scendere in campo. Ora arriva un’altra tegola per il ragazzo, che forse dovrà stare fuori per altri sei. Di infortuni lunghi se ne sono visti tanti nel calcio, ma questo sembra non trovare la parola fine, soprattutto per il calciatore che si è infortunato ad ottobre del 2023 e non è riuscito più a calcare i campi di calcio. Potremmo ricordare Nicolò Zaniolo, il quale nel 2020 fu decisamente sfortunato quando indossava la maglia della Roma e andò incontro a due terribili infortuni. L’ex Inter infatti si ruppe il legamento di un ginocchio e poi, a soli duedal suo rientro, fu costretto a fermarsi nuovamente per la lesione del crociato dell’altro ginocchio.