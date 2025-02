Internews24.com - Calhanoglu osservato speciale in Juventus Inter: il regista finito nel mirino

di Redazionespera di ritrovare il top della forma: ilturco nelversoBarella è stato uno dei migliori in campo inFiorentina, mentre non hanno brillatoe Mkhitaryan. Ma Inzaghi punta sui tre titolarissimi per la sfida contro la. Inzaghi cerca risposte dache dopo l’esperienza in Supercoppa nel derby non si è più ripreso del tutto, la speranza è che possa tornare a brillare proprio contro i bianconeri, mentre Miki ha dato buoni segnali con i viola.NEL– «è uno degli osservatiper domenica: dopo l’infortunio nella finale di Supercoppa giocata in Arabia, Calha non hai mai più raggiunto le vette della stagione stellata. Hakan, che ha bisogno di mettere minuti su minuti in corpo, riprenderà il classico posto in regia, assieme ai soliti compagni della mediana.