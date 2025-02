Inter-news.it - Calendario Poule Scudetto Serie A Femminile: le partite dell’Inter!

Diramato ildelladi. Di seguito tutte leWomen e quando giocherà.BILANCIO – Grazie ai 38 punti conquistati nelle prime 18 giornate, l’Inter Women ha chiuso la prima fase del Campionato al secondo posto in classifica guadagnando l’accesso alla, seconda fase dellaeBay 2024-25. Insieme alle nerazzurre, a contendersi il tricolore nellaci sono: Juventus (45 punti), Roma (35 punti), Fiorentina (28 punti) e Milan (25 punti). Per le nerazzurre, a partire dal mese di marzo, comincerà la prestigiosa. L’Inter Women di Piovani può peraltro centrare lo storico obiettivo della qualificazione in Champions League, mai successo prima.: leWomenPRIMA GIORNATA: Riposo: 1-2 marzoSECONDA GIORNATA Roma-INTER: 8-9 marzoTERZA GIORNATA: INTER-Milan: 15-16 marzoQUARTA GIORNATA: Fiorentina-INTER: 22-23 marzoQUINTA GIORNATA INTER-Juventus: 29-30 marzoSESTA GIORNATA Riposo: 12-13 aprileSETTIMA GIORNATA: INTER-Roma: 18-19 aprileOTTAVA GIORNATA Milan-INTER: 26-27 aprileNONA GIORNATA INTER-Fiorentina: 3-4 maggioDECIMA GIORNATA Juventus-INTER: 10-11 maggioInter e non solo: il regolamentoCOME FUNZIONA – Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti.