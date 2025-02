Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: caccia al vice-Gimenez

Gli arrivi di João Felix ehanno portato una ventata di aria fresca aello e anche se nella sfida di Champions di ieri sera contro il Feyenoord non hanno dato i frutti sperati permettono ai tifosi rossoneri di guardare al futuro con maggiore fiducia. Tuttavia, mentre il messicano è a tutti gli effetti un giocatore del Diavolo, il portoghese è in prestito secco e come lui anche il sostituto naturale dell’ex Feyenoord, Abraham. Se a ciò si aggiunge che il terzo centravantiista, Jovi?, è oramai ai margini delle gerarchie di Conceição, diventa evidente come ildeldella prossima estate dovrà essere orientato al portare all’ombra ella Madonnina un attaccante di spessore che possa alternarsi con. I nomi, per il momento, sono due ed entrambi provengono dalla Serie A, ma è probabile che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ne potranno spuntare altri.